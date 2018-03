Wat vonden bezoekers van Lucas Foglia?

Fleur Riemersma (31) en haar tante Sophie Bos (64)

Verpleegkundige en districthoofd bij de Zonnebloem



Sophie: 'Ik denk dat wij ons al erg bewust zijn van hoe wij met de natuur omgaan, maar deze foto's zetten je nog meer aan het denken. De natuur is ons grootste goed. Daar moeten we niet slordig mee omgaan. De foto van de gletsjer die rechtsboven ons hangt, viel ons het meeste op: wat zien we nu eigenlijk? Is de foto van boven- of onderaf genomen?'



Fleur: 'Volgens mij is deze expositie wel nodig om te laten zien hoe wij met de natuur omgaan. De foto van het namaakhert, waarmee jagers in de val worden gelokt, vind ik erg creatief gevonden.