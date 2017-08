Wat vonden bezoekers van Het niet-perfecte is perfect?

Els Lommerse-Rusman (78), Gepensioneerd

Het niet-perfecte is perfect te zien t/m 1/10 in Museum MORE in Gorssel.

'Ik vind Herman Gordijn een fascinerende schilder, omdat hij ook de minder mooie kanten van het ouder worden prominent in beeld brengt. Het valt me op dat hij zo'n enorm oeuvre heeft. Het schilderij waar drie vrouwen over een kinderwagen gebogen staan, kende ik al. Je vraagt je af waar ze naar kijken. Is het nou echt zo'n verschrikkelijke baby? Ik heb er ooit een kaart van gekocht, maar die heb ik nooit durven versturen.



'Museum MORE is echt een aanwinst voor het oosten van het land. Ik ben er nu voor de vijfde keer en hoe druk het ook is, je hebt alle ruimte om op je gemak te kijken.'