Wat vonden bezoekers van Dwars door China?

Maria (65) en Ruud (70) Olrichs

Nog een maand incassomedewerker bij een pensioenfonds en gepensioneerd facilitair manager bij de overheid



Maria: 'In een talkshow vertelde Ruben over de tentoonstelling. Van China weet je in de eerste instantie niet veel; het is een groot land met veel mensen. In deze tentoonstelling zie je plaatsen die je nergens anders ziet. Zoals die vliegende pagode naar de hemel - die zit zelfs niet in de serie.'



Ruud: 'Heel interessant. De pagodebouwer weet dat het hem niet zal lukken een pagode te maken naar zijn overleden geliefden - maar hij doet het toch.'



Maria: 'Het zijn prachtige foto's. Terlou heeft soms wel 60 uur zitten wachten. Dan ging zijn cameraploeg alvast verder en bleef hij nog een dag zitten, totdat hij goed licht had.'

Ruud: 'Ik zou het hem niet nadoen.'