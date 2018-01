Wat stelt kunst nog voor als algoritmen de mens regeren?

Is kunst maken een vrije keuze of wordt ook Akkermans gestuurd door onzichtbare regels, afspraken en zijn dna? En stelt de activiteit in dat laatste geval nog wel wat voor? Hoe authentiek is de kunstenaar? Het zijn de vragen achter deze tentoonstelling. Ze zouden iemand zomaar lam kunnen slaan. Maar op Marijn Akkermans lijken ze precies het tegenovergestelde effect te hebben; zijn werk heeft een nieuwe ontwikkeling doorgemaakt. Hij beheerst zijn techniek tot in de puntjes, de aangebrachte inktlagen resulteerden in lichaamsdelen die zowel schaduw als vaste materie zijn, alsof zijn wezens zich bevinden in een schemergebied. Vooralsnog biedt dat hoop voor de toekomst.



Marijn Akkermans, Algorithm corrupted (though sheer comedy of course). 13/1 t/m 24/2 in galerie Dudokdegroot, Amsterdam.