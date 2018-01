Waarom maar weinigen de verleiding van de zeemeermin kunnen weerstaan

Denk even niet aan Ariël. De wereldberoemde, roodharige Disneyprinses die moet doorgaan voor de kleine zeemeermin in de gelijknamige tekenfilm uit 1989 is níét representatief voor de meermingemeenschap. Ariël is het kindvriendelijk verpakte product van een commerciële reus. Onschadelijk, levenloos.



Er is zo veel meer te beleven in de troebele onderwaterwereld van de zeemeermin. Zeemeerminnen heb je in alle soorten en maten: klein, ja, maar zeker ook groot, en vals en tragisch. Je hebt de gevaarlijke sirenen die zeelui met hun stem betoveren en mee de diepte insleuren, de tragische waternimf Ondine en de allesbehalve aaibare watergodinnen uit recente films als Pirates of the Caribbean en Peter Pan.