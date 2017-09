Waar vind je zo'n gigantische hoeveelheid maatschappelijke geëngageerde kunst? In het Stedelijk van Beatrix Ruf in Amsterdam

Vreemd is de keuze van het Stedelijk Museum in Amsterdam allerminst. Lees de krant, zet de televisie aan, volg de berichten op internet: het sleutelwoord van deze tijd luidt 'migratie'. De wereldbevolking is op drift geraakt of, zoals Stedelijk-directeur Beatrix Ruf een half jaar geleden aan de Volkskrant liet weten: 'Migratie is onderdeel van onze identiteit.'



Dus, nee, vreemd is de keuze van het Stedelijk en Ruf niet om dit jaar liefst vijf exposities aan het migratie-onderwerp te wijden. Afgelopen week gingen de twee laatste open: een solotentoonstelling van de Colombiaan Carlos Motta (The Crossing) en een keuze uit de collectie (Ik ben een geboren buitenlander).