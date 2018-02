Voor cartoonisten was Lubbers puur goud

Een kokkerd van een neus, spleet tussen de tanden, borstelige wenkbrauwen - genoeg in het voorkomen van Ruud Lubbers dat zich leende voor een karikatuur. Bovenal: die onuitroeibare stoppelbaard. De woensdag overleden oud-premier was in de jaren tachtig een geliefd model voor cartoonisten van kranten en opiniebladen.



'Lubbers had geen five o'clock shadow maar een all day shadow', zegt Volkskrant-tekenaar Jos Collignon, die hem menigmaal op papier zette. 'Die baard tekende iedereen nadrukkelijk.' Eigenlijk doen uiterlijke trekken er niet zo toe, vertelt Collignon, want een cartoon draait om de boodschap. 'Maar Lubbers had het voordeel dat hij zo herkenbaar was. De neus, die haardos, dat kinnetje - ik tekende hem uit mijn hoofd. Opland (wijlen cartoonist van de Volkskrant, red.) hoefde zelfs zijn naam niet op zijn jasje te zetten.'