Villa Rams Woerthe is een museum waar je aanbelt, lekker in een stoel mag zitten en thee krijgt

Oude glorie

Het huis, ontworpen door architectenbureau Van Gendt, is maar kort bewoond geweest; acht jaar na de oplevering overleed Tromp Meesters, waarna zijn weduwe met het gezin verhuisde. Het pand verkocht ze aan de gemeente, die het gebruikte als stadhuis, met in het souterrain een museum voor het werk van de Steenwijkse beeldhouwer Hildo Krop. Maar het onderhoud vereist bouwkundige kennis en kost veel geld. Daarom droeg de gemeente het pand in 2015 over aan Vereniging Hendrick de Keyser, die zich inzet voor het behoud van historische architectuur. De aangekochte huizen worden in oude glorie hersteld en vervolgens verhuurd.



Villa Rams Woerthe is het eerste van 35 nieuwe museumhuizen die Hendrick de Keyser de komende jaren opent, in het kader van het honderdjarig bestaan van de vereniging. Buiten de 4.100 leden weet vrijwel niemand dat de stichting 421 panden bezit, van stadspanden tot historische boerderijen en jonge monumenten als het Jan de Jonghuis in Schaijk. Het zijn sprekende voorbeelden van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode: het Jan de Jonghuis is een 'topmonument' van de sobere Bossche Schoolarchitectuur.