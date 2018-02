Verrassende schenking: Stedelijk en Literatuurmuseum ontvangen 1 miljoen euro van wijlen Jaap Harten

Dankzij een erfenis zijn twee musea in één klap elk een miljoen euro rijker geworden. Donderdag maakte het Stedelijk Museum in Amsterdam bekend dat het een legaat heeft gekregen van de schrijver en dichter Jaap Harten, die in december op 87-jarige leeftijd overleed. Daarnaast blijkt Harten ook een miljoen euro te hebben nagelaten aan het Literatuurmuseum in Den Haag.



Voor directeur Aad Meinderts van het Literatuurmuseum was de schenking een verrassing. 'Hij had het niet van tevoren verteld. Hij heeft vroeger bij dit museum gewerkt en het contact met hem is altijd gebleven. Zijn grootste passies waren kunst en literatuur. Dus het is niet vreemd dat hij het Stedelijk Museum en het Literatuurmuseum in zijn testament heeft bedacht. Wij hebben ook de literaire nalatenschap van Harten gekregen. Ik heb al brieven voorbij zien komen van Frans Kellendonk en Gerard Reve.'

