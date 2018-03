Van rups naar vlinder: schilderij Jezus ondergaat metamorfose na schoonmaak

Blauw, roze en geel

De origineel geschilderde Jezus blijkt geen donkerrood gewaad te dragen, maar is naakt. De originele neus is niet Spartaans recht, maar heeft een knikje. Het meest spectaculair zijn de Andy Warhol-achtige pastelkleuren die op de achtergrond tevoorschijn zijn gekomen - blauw, roze en geel. Het lijkt wel alsof de uit de dood herrezen Jezus koketteert met zijn wonden - waaronder de messteek in zijn borstkas waarmee de Romeinen controleerden of een ter dood veroordeelde écht gestorven is.



'Het is een krankzinnige ontdekking', vindt kunsthandelaar Sander Bijl zelf. 'Als ik de foto van het niet schoongemaakte werk in een catalogus had gezien, was ik doorgebladerd. Nu blijf ik ernaar kijken. Dit werk zou het knettergoed doen in een modern appartement. Het heeft een enorme wall power.' Hij zou het middeleeuwse paneel met Christus de Verlosser graag verkopen aan Formule 1-coureur Lewis Hamilton of een rapper als Jay-Z. 'Al denk ik niet dat zij op de Tefaf komen.'