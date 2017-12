Van precies penwerk tot waterige grilligheid: de vijf favorieten van Siegfried Woldhek

Hij is 'scherp, vilein, geslepen, dodelijk'. Er is maar één man die dit als een compliment zal opvatten en dat is de portrettist Siegfried Woldhek, van wie het overzichtswerk Zie zo - tekeningen enz. is verschenen. Goeie timing, want hij publiceerde onlangs zijn duizendste tekening in NRC Handelsblad en maakt ook furore in het buitenland. Woldheks literaire portretten staan sinds kort in de New York Review of Books, waarmee hij in de voetsporen treedt van zijn illustere voorganger David Levine.