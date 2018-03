Twee nieuwe Haagse kunstspots: ...ism project space en Page Not Found

Joepie! Twee nieuwe kunstlocaties in Den Haag, waar het sowieso al lekker kunstkijken was. In een historisch pand aan het Westeinde zit vanaf nu '...ism project space', een experimentele ruimte voor plannen en ideeën. De eerste tentoonstelling (op 9 maart) is van kunstenaarsduo Topp & Dubio. Being Stuck in the Middle of the Moment gaat niet over kunst, maar over de kunstenaar. In de Boekhorststraat opende Page Not Found, een boekwinkel en tentoonstellingsruimte voor kunstenaars die hun werk in boek- dan wel in anderszins geprinte vorm tonen.



...ism project space, Westeinde 31a, Den Haag



Page Not Found, Boekhorststraat 25A, Den Haag.