Tussen Dokkum en Mokum loopt interessant volk rond

Een rondje om de kerk op de terp in Ee (Ie, in het Fries). De oude dorpskern is eromheen gebouwd en veel meer dorp is er sindsdien niet bijgekomen. Er is wel een bushalte, maar geen bus. Ik vraag het aan een dorpsbewoonster. Nee, zegt ze, geen bus vandaag. Een man op een fiets stopt. Nee, geen bus vandaag. Maar, zegt hij, ik kan je wel met de auto terug naar Dokkum brengen. Dat zou aardig zijn, want ik wil graag naar huis, via Dokkum naar Amsterdam, voordat ik naar Groningen ga.