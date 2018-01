Tot rust komen in een massagestoel van Emmeline de Mooij

In Galerie Andriesse Eyck in Amsterdam staat zo'n massagestoel. Luxe uitgevoerd in stemmig beige en voorzien van alles wat een oververhitte geest tot bedaren kan brengen: zachte armleuningen en een voetenzak waarin ledematen worden gekneed, plus de zetel zelf die hoofd, rug en achterwerk ontspant.



Door de koptelefoon is kunstenaar Emmeline de Mooij te horen. 'Drie keer diep in- en uitademen. Innnnn en uuuuuit. Innnnn en uuuuuit.' Voor wie de ogen toch open weet te houden, draait er een video waarin vingers met gekleurde nagellak in paarse en groene smurrie kneden. Lekker vies en hypnotiserend tegelijk.

Als het maar lukt, anders kom ik de dag niet door