Toneelgroep Amsterdam mag als eerste de bestseller Een klein leven vertalen naar toneel

Rechten

Nasr speelt Jude Ivo van Hove wil best kwijt wie straks welke rol gaat spelen in zijn toneelbewerking van Een klein leven (naar Hanya Yanagihara's bestseller A Little Life, zie foto): Willem, de vriend met wie Jude uiteindelijk een relatie krijgt, wordt gespeeld door Maarten Heijmans. Majd Mardo speelt kunstenaar JB en gastacteur Mandela Wee Wee architect Malcolm. Hans Kesting speelt alle mannen die Jude kwaad doen tijdens zijn leven. De rol van Jude wordt gespeeld door Ramsey Nasr.

Het is daarmee een behoorlijk zwart en zwaarmoedig boek; een omkering van 'de Amerikaanse droom': niet voor iedereen is een nieuw begin mogelijk, sommige ellende is te groot om te boven te komen. Tegelijk is het volgens Van Hove 'het ultieme boek over echte vriendschap', en 'een indringend verhaal over mededogen en empathie.'



Hoeveel ITA voor de rechten betaalt, kan Van Hove niet zeggen ('Ik heb nog geen contract gezien'), maar het is in elk geval veel minder dan op de Amerikaanse markt gewoon is, zegt hij. 'Ik heb Yanagihara uitgelegd dat wij zoveel geld niet hebben. Dat zij het ons gunt is gebaseerd op artistiek vertrouwen en enthousiasme over ons plan.'



Hoe het er straks uitziet, houdt hij nog geheim, maar vast staat dat het 'intimistisch drama' wordt, dat zich goeddeels binnenshuis zal afspelen, in de chique New Yorkse loft van topadvocaat Jude. Muziek speelt een belangrijke rol, in de vorm van een strijkkwartet op toneel. Schrijver Yanagihara is 'hoogstwaarschijnlijk' in september aanwezig op de première.