Toerist mag niet langer toegangsprijs The Met in New York zelf bepalen, maar moet vanaf 1 maart volle pond betalen

Vanaf 1 maart 2018 is het gedaan met deze in 1970 ingevoerde regel - althans voor toeristen. Zij zullen voortaan verplicht het volle pond moeten gaan betalen. Inwoners van de staat New York mogen nog steeds zelf uitmaken wat de entree tot het museum hen waard is, als zij hun adres kunnen aantonen.



De invoering van de maatregel is nodig volgens Daniel Weiss, president en ceo van het prestigieuze museum, omdat steeds minder mensen bereid zijn om geld neer te tellen voor een kaartje. In 2004 betaalde 63 procent van de bezoekers nog de volledige 'gesuggereerde' toegangsprijs. Nu is dat nog maar 17 procent.



Door invoering van de verplichte toegangsprijs hoopt 'The Met' meer balans te brengen in zijn inkomsten. Het museum kent financiële problemen, waardoor bezuinigd is op personeel en het aantal tentoonstellingen. Een grote verbouwing die 600 miljoen dollar zou kosten, ging niet door. Bekeken wordt of een minder dure operatie wel haalbaar is.

Het museum kent financiële problemen, waardoor bezuinigd is op personeel en het aantal tentoonstellingen