Tentoonstelling in Groesbeek laat zien dat SS 'niet alleen een vechtmachine was'

De SS werd als een multiculturele organisatie gekenschetst

Niet iedereen heeft die intentie op waarde weten te schatten. Op internet werd gesmaald over 'een gezellig dagje uit in Groesbeek'. En het CIDI, informatiecentrum over Israël, toonde zich er ongelukkig over dat het Bevrijdingsmuseum in de aankondiging van de tentoonstelling neutrale of positieve begrippen heeft gebruikt in samenhang met een perfide ideologie. Zo werd de SS, vanwege het feit dat ze op een zeker moment dertig nationaliteiten omvatte, als een multiculturele organisatie gekenschetst. 'Als wij het anno 2017 hebben over multicultureel, dan heeft dat een positieve lading. Dat kun je niet in relatie tot de SS gebruiken', zei CIDI-directeur Hanna Luden in De Gelderlander.



Om aan de bezwaren van het CIDI tegemoet te komen, heeft Lenders verduidelijkingen aangebracht in het persbericht en in de aankondiging van de tentoonstelling op de website van het museum. De tienduizend flyers die al waren gedrukt, zijn echter volgens plan in omloop gebracht.