Tentoonstelling in Bonn over omstreden kunsthandelaar Gurlitt is groot succes

Entartete Kunst

Wolfs zou de tentoonstelling graag willen verlengen, maar die moet meteen door naar Kunstmuseum Bern, dat door de ongetrouwde en kinderloze Cornelius Gurlitt vlak voor zijn dood in 2016 als enig erfgenaam was aangewezen. Het Zwitserse museum toont nu ook stukken uit de collectie-Gurlitt: de 'Entartete Kunst' die het nazi-bewind niet aanstond, massaal uit musea had gehaald en daarna stiekem had doorverkocht, mede dankzij Hildebrand Gurlitt.



De expositie in Kunstmuseum Bern is inmiddels gezien door 'duizend bezoekers per dag', stelt een woordvoeder, wat op een aantal van 80.000 zou neerkomen. De exposities in Bern en Bonn worden later samengevoegd, het resultaat daarvan staat vanaf september in de Martin-Gropius-Bau inBerlijn. Wolfs: 'Ik denk dat er daar ook nog genoeg belangstelling zal zijn.'