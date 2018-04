Stijn Huijts van het Bonnefantenmuseum: 'Als ik vijf ton krijg, gaat dat op aan jong museumtalent'

Kom bij Stijn Huijts niet aan met de opmerking van Andreas Blühm van het Groninger Museum dat je in de provincie hard moet roepen om publiek te krijgen. En dat hard roepen bijvoorbeeld betekent: kaskrakers programmeren. 'Misschien moet je juist fluisteren', zegt hij dan. 'Mijn vader zaliger was leraar en vertelde me eens dat hij de gewoonte had te gaan fluisteren als zijn klas rumoerig was. Dan werd het stil, en kreeg hij de aandacht terug.'



Leg hem dan ook niet voor dat zijn Bonnefantenmuseum in Maastricht met fluisteren het afgelopen jaar de helft van het aantal bezoekers trok van dat van zijn collega in de andere uithoek van het land.