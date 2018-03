Sommige van deze mensen zijn geen mensen, maar hyperrealistische sculpturen

Het lijkt business as usual in Hal 2 van de Kunsthal in Rotterdam. Kisten worden opengeschroefd. De handschoentjes gaan aan, restauratoren, tentoonstellingsbouwers, bruikleengevers en de curator staan klaar. Op de kisten staat in grote letters FRAGILE, de inhoud bestaat uit bubbeltjesplastic en monteerinstructies. En kunst natuurlijk, kunst die zo vreemd is dat iedereen in Hal 2 er een beetje van in de war raakt.



Als een paar dozen zijn uitgepakt en de levensechte sculpturen op hun sokkels staan, huivert de stagiair: 'Stel je voor dat je hier 's nachts in het donker bent.