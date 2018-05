Schrijver Junot Díaz beticht van seksueel grensoverschrijdend gedrag

De Amerikaanse schrijver Junot Díaz (49), winnaar van de Pulitzerprijs voor zijn roman The Brief Wondrous Life of Oscar Wao is dit weekend door een aantal vrouwelijke schrijvers beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een maand geleden schreef Díaz zelf een artikel in The New Yorker waarin hij onthulde dat hij als kind was verkracht.



Díaz was te gast bij een literair festival in de Australische stad Sidney, waar schrijfster Zinzi Clemmons hem eraan herinnerde dat hij zich zes jaar geleden aan haar had opgedrongen en haar tegen haar zin had gekust: 'Ik ben lang niet de enige bij wie hij dit heeft gedaan en ik weiger nog langer te zwijgen.' Twee andere schrijfsters sloten zich op sociale media bij haar aan met soortgelijke beschuldigingen.