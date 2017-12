Schilderde Hitler nou wel of niet deze aquarel?

Daar gaan we weer, dacht Bart FM Droog toen hij een maand geleden dat bericht in de Volkskrant las. Het ging over een aquarel die door een vrouw aan het Niod was geschonken, het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies in Amsterdam. Haar vader had het tientallen jaren geleden voor 75 cent op een rommelmarkt gekocht, vertelde ze erbij. Na onderzoek oordeelde het Niod dat het kunstwerk 'zeer waarschijnlijk' vervaardigd was door een jonge Adolf Hitler.