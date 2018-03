Saskia Noor van Imhoff maakt het je niet gemakkelijk; bij deze tentoonstelling moet je alles zélf ontdekken

Want wat te denken van dit: aluminium vitrines gevuld met stralend wit zout, rotsblokken die al dan niet in aluminium zijn afgegoten, een kleine verzameling drukwerk, waaronder dat van de Haagse minimalist Bob Bonies, vensters die met geel folie zijn afgeplakt en waarin Van Imhoffs handschrift is uitgespaard. Het concreetst is een oude, uit 1968 afkomstige bankautomaat uit de collectie van ABN Amro.



Dat zout kan verwijzen naar zijn functie als conserveringsmiddel en smaakversterker, rotsblokken kunnen iets met de onaantastbare natuur van doen hebben en oudere kunstwerken van oudere kunstenaars kunnen bedoeld zijn als een artistieke tijdcapsule - maar je moet wel over een verfijnd fingerspitzengefühl beschikken en een overvloedig associatiegevoel hebben om het te doorgronden.



Saskia Noor van Imhoff maakt het je niet gemakkelijk. En toegegeven, het is me niet gelukt een en ander in mijn gedachten bij elkaar te fietsen. Bij binnenkomst geeft het zaaltje nog een esthetische prikkeling voor het oog, met zijn gele en roze kleuren. Daarna komen de zwarte vlekken. Kan zijn dat het associatievermogen oververhit is geraakt.