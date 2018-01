Openluchtmuseum Arnhem moet 15 tot 20 mensen ontslaan ondanks succes Canon van Nederland

De reorganisatie is volgens directeur Bijleveld nodig omdat dit jaar een tekort van 1,5 miljoen euro dreigt op een begroting van 26 miljoen. Dat gat is volgens hem het gevolg van de bezuinigingen op cultuur in 2010 van het eerste kabinet-Rutte.



'Toen is het museum behoorlijk gekort en zijn er maatregelen getroffen. In 2013 kwam het museum er weer goed voor te staan, doordat het extra geld kreeg voor de ontwikkeling van de Canon van Nederland, de permanente tentoonstelling die in september vorig jaar is geopend. Vanaf 2013 hebben we een aantal eigen medewerkers op het budget voor de Canon laten drukken. De salarisbegroting zag er goed uit, maar in feite leefden we op te grote voet.



'Nu de Canon klaar is, drukken die mensen weer op de gewone begroting. En we krijgen er ook nog de exploitatiekosten van de Canon bij. Daarom moeten we 1,5 miljoen euro bezuinigen.'