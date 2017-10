Onzekerheid over lot rockmuzikant Tom Petty

Volgens CBS zou de politie van Los Angeles de dood van de legendarische muzikant hebben bevestigd, maar dat wordt door de LAPD zelf in een tweet ontkend. 'We bieden onze excuses aan voor de ontstane verwarring', aldus de politie.



Eerder meldde de de Amerikaanse entertainmentsite TMZ op basis van diverse bronnen, dat Petty in de nacht van zondag op maandag in zijn huis in Malibu bewusteloos was aangetroffen na een hartstilstand.



Een week geleden sloot de groep nog een tour af ter gelegenheid van hun 40-jarig bestaan. In de Hollywood Bowl in Los Angeles werden nog drie uitverkochte concerten gegeven. De band gaf in totaal 53 concerten in 24 staten tijdens deze speciale tournee.



Tom Petty brak in de jaren zeventig door met zijn band The Heartbreakers. De groep had hits met onder andere Breakdown, Mary Jane's Last Dance, American Girl, Free Fallin en Listen to Her Heart. De groep werd in 2002 opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. In totaal bracht de groep dertien albums uit. Petty maakte ook nog drie solo-albums. In 1980 maakte hij ook nog deel uit van de supergroep The Traveling Wilburys, samen met Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison en Jeff Lynne.



Petty zei eind vorig jaar dat de tour die afgelopen week werd beëindigd hoogstwaarschijnlijk de laatste van de band zou zijn. 'Wij zijn allemaal eind zestig qua leeftijd', zei hij toen in het muziekblad Rolling Stone. 'Ik heb een kleindochter nu die ik zoveel mogelijk wil zien. Ik wil niet de rest van mijn leven doorbrengen op de weg.'