Onbekende tekening van Vincent van Gogh ontdekt uit voorjaar 1886

Wat volgde, was het gebruikelijke kunsthistorische detectivewerk. Spitten, noemt Meedendorp dat. De secure administratie van Johanna van Gogh-Bonger (1862-1925) bood uitkomst. De vrouw van Vincents broer Theo handelde in de kunst van haar zwager. Zij noteerde in 1911 dat ze negen tekeningen en aquarellen naar Londen stuurde. Een Nederlandse verzamelaar kreeg ze daar op zicht.



In de lijst stond een vooralsnog onbekende tekening vermeld 'teekening Montmartre (begin fransche tijd)'. Die moest 550 gulden kosten. Meedendorp: 'Er stond een nummer bij, 123. We hebben de tekening uit de passe-partout gehaald.' En jawel, achterop stond 123. Van Gogh maakte de tekening in het vroege voorjaar van 1886, toen hij net in Parijs was.



