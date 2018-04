Noordbrabants Museum verwerft Van Gogh

Van Gogh maakte het schilderij tijdens de twee jaren, 1883-1885, dat hij in het Brabantse Nuenen woonde en definitief voor het kunstenaarschap had gekozen. In alles is het een klassiek stilleven, met flessen, rookstel, kruithoorn en een tijgerkauri schelp, op een donkerbruin tafelblad, tegen een al even tijdloos donkere achtergrond. Met name de schelp, met zijn karakteristieke glimmende bolling en donkere spikkels, werd al in de 17de eeuw veel afgebeeld. Sommige van de geschilderde voorwerpen had Van Gogh geleend van de Eindhovense goudsmid Antoon Hermens, aan wie hij in het najaar van 1884 schilderles gaf.



Het Bossche museum kon het schilderij voor 2,5 miljoen euro van een buitenlandse particulier kopen, met steun van fondsen, de Brabantse provincie en een legaat. Het stilleven zal na een kleine restauratie vanaf komend najaar in het museum te zien zijn.