Nieuwe cultuurvisie Van Engelshoven, extra geld voor educatie en erfgoed: 'We moeten cultuur weer gaan waarderen voor wat het is'

L'art pour l'art mag er zijn Van Engelshoven

Daarnaast komt er in de periode 2018-2021 in totaal 16,8 miljoen euro beschikbaar voor schoolkinderen om het Rijksmuseum of een ander museum te bezoeken. Ook trekt de D66-bewindsvrouw zes miljoen euro uit om scholieren kennis te laten maken met cultuur 'die schuurt'. Hiervan profiteren het EYE Filmmuseum in Amsterdam en jeugdtheatergezelschappen. Zij kunnen met het geld films programmeren en voorstellingen maken over lastig te bespreken onderwerpen als homoseksualiteit, discriminatie, loverboys en pesten.



Deze keuzes van de minister staan in een brief die ze vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin ontvouwt Van Engelshoven haar plannen voor de komende vier jaar. 'We hebben tijden gehad dat cultuur vooral economisch waardevol moest zijn', zegt zij in een toelichting. 'Maar de belangrijkste boodschap in mijn brief vind ik zelf dat we cultuur weer gaan waarderen voor wat het is. L'art pour l'art mag er zijn.'