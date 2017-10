Na 100 jaar reikt De Stijl tot in alle uithoeken van de kunst- en designstroming

Ontwerpduo Scholten & Baijings

Carole Baijings: 'Onze geometrische vlakverdeling, het heldere kleurgebruik, de strakke vormtaal, het is ongetwijfeld terug te voeren op De Stijl. Maar we zijn daar geen moment mee bezig. Als we al beïnvloed zijn, is het onbewust.' Stefan Scholten: 'Dat is het. Als Nederlandse ontwerper kun je niet om De Stijl heen. Ik ken hun werk door en door, al heb ik er geen enkel boek over. Maar de strengheid van Mondriaan en Van Doesburg, dat is niet meer van deze tijd.