Monet schildert licht, zeggen ze, maar eigenlijk schildert hij tijd

Ik was in Parijs, met mijn moeder. Zij was daar voor het laatst geweest toen ze 17 was - een prachtige jonge vrouw, die als au pair woonde bij een familie waar ze de kinderen een reep chocola op brood gaven. Dat was 55 jaar geleden. Nog een keer die tijd erbij en Claude Monet zat er te schilderen. Gare d'Orsay was toen het belangrijkste treinstation voor de Noord-Zuidlijn in Frankrijk. Nu stonden we in Musée d'Orsay, het verbouwde station, naar Monet te kijken.