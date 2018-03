Lazarus moet wachten voor Annie M.G. Schmidt: Bowie-musical wordt een jaar opgeschort

Verlinde: 'Ik hield wel even mijn hart vast toen ik dit uitstel moest melden, maar zowel Fox als Van Hove vond het geen probleem. 'Good for you', reageerde Fox toen hij hoorde dat we met Was getekend: Annie M.G. een hit in huis hebben. In Londen zijn ze dat gewend, dat een musical die succes heeft zo lang mogelijk doorspeelt.'



Op dit moment is een Duitse versie van Lazarus te zien in het Düsseldorfer Schauspielhaus. Maar dat is een 'non-replica'; de Amsterdamse voorstelling zal geheel gebaseerd zijn op de New Yorkse productie van David Bowie (muziek), Ivo van Hove (regie) en Enda Walsh (tekst). De première daarvan is in oktober 2019.