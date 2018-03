Landverhuizersmuseum in Rotterdam gaat samenwerken met Ellis Island om emigrantenhistorie te eren

'Er komt ruimte voor cultuur, creatieve bedrijfjes en horeca, maar ook voor bijvoorbeeld kinderopvang' Wethouder Robert Simons, Stedelijke Ontwikkeling

Het rechterdeel, waar nog tot 2020 de Fenix Food Factory is gevestigd, blijft in de oorspronkelijke staat. De begane grond krijgt een culturele en horecabestemming, het Landverhuizersmuseum komt op de eerste verdieping.



Het Landverhuizersmuseum gaat samenwerken met het Stadsarchief, Maritiem Museum, Museum Rotterdam, Nederlands Fotomuseum en Wereldmuseum. Wethouder Robert Simons (Stedelijke Ontwikkeling) is in zijn nopjes. 'Droom en Daad is een Rotterdamse stichting die zich inzet voor Rotterdammers, zonder de wens daaraan geld te verdienen. Dankzij hun plan voor de Fenixloods II blijft het historische gebouw behouden. Er komt ruimte voor cultuur, creatieve bedrijfjes en horeca, maar ook voor bijvoorbeeld kinderopvang. Dat past goed bij de ontwikkeling van Katendrecht.'



De verbouwing van de Fenixloods begint in 2020. Wanneer het project klaar zal zijn, durft Wim Pijbes niet te zeggen. 'Tja, hoe lang duurt een verbouwing?', zegt de voormalige directeur van het Rijksmuseum in Amsterdam.