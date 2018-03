Laatste Kans: González, Picasso en vrienden in Gemeentemuseum Den Haag (tot 2 april)

Stamps vertelt dat González zo spontaan kon beeldhouwen als een tekenaar met potlood op papier kan werken. Door technieken die hij in de fabriek van Renault leerde, last hij met baanbrekende directheid uit metalen platen. Zijn technische kennis maakte hem populair onder andere kunstenaars, waaronder goede vriend Picasso. In het museum worden de sculpturen die ze met zijn tweeën maakten tentoongesteld, zo'n honderd van González' eigen werken en creaties van Picasso waarbij de inspiratie van zijn kameraad voelbaar is.



Uitzonderlijk zijn volgens Stamps Vrouw in de tuin ('het snelle laswerk van González gecombineerd met de spierballenkunst van Picasso') en Meisje dat haar haar kamt, geleend van het Centre Pompidou ('ontzettend knap om rauw metaal zo fragiel in te zetten'). Met pijn in haar hart stuurt Stamps ze straks terug naar Parijs en Spanje.