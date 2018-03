Kunst op straat; want buiten gebeurt het

Nee, dat treft niet. Stap ik kunstcentrum MU in Eindhoven binnen, blijkt het pièce de résistance van de tentoonstelling niet te werken. Kapot mechaniek. In een grote witte bak zou een toren van stalen cilinders om de zoveel minuten met een daverende klap en dito lawaai omvallen. Maar de motor is stuk. Nu liggen de cilinders als lamme ledematen op de grond. Reparatie volgt. Voor het einde van de tentoonstelling komt het weer in orde. Beloofd.



Blijft er naast deze kaduke blikvanger, die je wakker zou moeten beuken, nog wat over om te bekijken? Zeker. Heel veel zelfs.



De Amerikaan Brad Downey is een straatkunstenaar. Die term is wellicht een achterhaald modewoord uit de jaren tachtig, toen Keith Haring in New York de straat onveilig maakte, en na hem Banksy in Engeland.

De nadruk op de straat, of algemeen gezegd 'buiten', blijkt ook nu nog steeds een krachtig uitgangspunt. En dan kom je als geëngageerde kunstenaar heden ten dage al snel uit bij vluchtelingen en hoge hekken, in #MeToo-discussies en moslima-esthetiek.



Zo ook Downey.



De variëteit aan onderwerpen en thema's is groot in MU. Downey etaleert foto's van het hek tussen de VS en Mexico, maar dan met een gat erin, waardoor je als ethisch georiënteerde Westerling toch weer hoop krijgt dat het vluchtelingenprobleem een beetje wordt opgelost. Dat Trump en andere radicale nationalisten hun beste tijd hebben gehad.

In het midden van de ruimte heeft de Amerikaan een heuse catwalk opgesteld, met modellen in kleding die weer is bedrukt met pikante dames die deels zwart zijn geschilderd. Censuur! Aan de muur: Turkse posters met vergelijkbare blote dames die ook niet aan de zwarte stift en verfkwast zijn ontkomen. En dat terwijl er om de zoveel tijd, door een galmende stem via een speaker, tot gebed wordt opgeroepen (als ik het Arabisch goed hebt verstaan...).



Leve de wondere en vooral controversiële wereld van het leven op straat. Waar de nieuwe preutsheid waart, het isolationalisme triomfen viert, vrouwen worden onderdrukt en de angst voor andere religies het politieke debat bepaalt. Mooi dat Downey het allemaal nog even op een rijtje zet.



Brad Downey, Reverse Culture Shock. MU, Eindhoven. T/m 29 april.