Kampsyndromen: kunstenaars leveren ander beeld van vluchtelingenkampen

Achter de statistiek Tijdens een draaiperiode in Griekenland sprak de Volkskrant Joost Conijn telefonisch. Hij zei: 'Met feiten en politiek houd ik me niet bezig. Hulpverleners spreek ik niet. Ik zoek de mens. Hoe die overleeft, hoe die reageert. De menselijkheid achter de statistiek. Af en toe schrikt het Westen even op, van een foto van een dood kind op het strand. Maar er is weinig besef dat dit mensen zijn zoals jij en ik. Net zo aardig, net zo ijdel, net zo hoopvol, net zo gedeprimeerd.'

Dat laatste is interpretatie, want in de film, die in 2016 en 2017 na herhaalde bezoeken aan een vluchtelingenkamp in Griekenland en in de 'Jungle van Calais' is gemaakt, wordt weinig tot niets uitgelegd. 'Dit is een film zonder verhaallijn. Zonder hoofdpersoon, zonder commentaar. En soms zonder ondertitels', was Conijns toelichting bij de première op het filmfestival van Rotterdam, twee weken geleden. De installatie die Conijn nu in het museum heeft gebouwd, voegt wel iets aan de film toe: een tribune van gerecycled expositiemateriaal en een paar grote wanden van ritselend plastic.



De Europese vluchtelingencrisis is oud nieuws geworden, verschoven naar de binnenpagina's van de kranten. Achter het nieuws aan dienen zich inmiddels andere beelden aan. Gemaakt door kunstenaars die geen dwingende agenda hebben of de voorpagina moeten halen. Dat ging zo na de genocide in Rwanda, na 11/9, na de kernramp in Fukushima en het gebeurt ook met de vluchtelingencrisis, die er in feite al decennia is. De kunstenaar richt zijn camera op hetzelfde probleem, maar laat iets anders zien (zie kader).



Good evening to the people living in the camp lijkt in eerste instantie vrij zorgeloos. Je ziet kinderen spelen, vuurtje stoken, vissen - een beetje een rafelig zomerkamp met veel zelfredzaamheid lijkt het, exemplarisch voor Conijns projecten (zie zijn film Vliegtuig uit 2000, over zijn avonturen in Afrika met een door hemzelf gebouwd vliegtuig).