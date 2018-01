Jongste generatie Zuid-Afrikaanse kunstenaars is het zat vast te zitten in het verleden

Gedrevenheid en een wil om zich kenbaar te maken. Om iets aan de kaak te stellen. Mogelijk iets te veranderen. Nee, er zit een behoorlijk portie peper in de jonge generatie Zuid-Afrikaanse kunstenaars die vanaf vandaag in Kunsthal Kade in Amersfoort hun werk laten zien.



Met ons valt niet te spotten. Hoezo is de apartheid afgeschaft? Hoezo is er veel veranderd sinds de vrijlating van Nelson Mandela, op 11 februari 1990? Zijn The Powers That Be, en dan vooral de blanke powers, niet overal nog steeds aan de macht?