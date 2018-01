Jongleren met de illusie van echtheid

Dit zijn niet zomaar surrealistische experimenten die laten zien wat digitaal zoal mogelijk is (alles immers). Deze kunstenaars willen aantonen dat wat we voor waar aannemen mogelijk onecht is. 'Je moet erkennen dat niets klopt van wat je dacht te weten', zo verwoordt de koningin van deze methode het, de Duitse Hito Steyerl (51). Dit voorjaar is haar kunst te zien in museum EYE in Amsterdam, omdat zij in 2015 de eerste EYE Art & Film Prize ontving. En terecht.



In haar onderwerpkeuze is Steyerl ijzersterk. In The Tower (straks te zien in EYE) is de hoofdpersoon een ondernemer in Oekraïne, vlakbij de grens met Rusland, die 3D-animaties en games maakte.



In een van die computerspellen draait het om een parallelle werkelijkheid waarin het Saddam Hussein is gelukt de toren van Babel te herbouwen - kennelijk was hij dat van plan. In een krappe zeven minuten weet Steyerl zo een complex verhaal, over macht, geweld, oorlog en economische verhoudingen (de Oekraïners werken vooral voor West-Europeanen) te ontvouwen. De andere video in EYE draait om het fictieve bedrijf Liquidity Inc. Op bijna onnavolgbare manier wordt hier vechtsport (Bruce Lee) vermengd met de economische crisis en vreemde feiten: 'De mens bestaat voor 60 procent uit water, water bestaat voor slechts 0,00000000025 procent uit mens.'