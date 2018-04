Jeff Koons' kunstwerk aan diggelen: de scherven mogen terug naar New York

Het zou kunnen dat de schade meevalt, ondanks het feit dat de verzekeringswaarde van het gehele kunstwerk waarschijnlijk in de miljoenen loopt

In overleg met Koons was er permanent een beveiliger bij het kunstwerk. Van Schieveen: 'Er zijn de afgelopen weken wel vaker bezoekers aangesproken die te dichtbij kwamen. Dat gebeurde nu ook, alleen was het nu in een split second gebeurd.' Wat iemand ertoe drijft de bal aan te willen raken, begrijpt Van Tuijl niet: 'Wie raakt nou een spiegel aan? Ik vind het heel raar. Het kan niet, het hoort niet en het mag niet.' Van Tuijl werkt nog aan zijn selectie voor komende edities Meesterwerken. Hij verwacht niet dat dit voorval potentiële bruikleengevers afschrikt: 'Voortaan gebruiken we gewoon weer glazen boxen.'



Het kunstwerk Gazing Ball kwam vers uit het atelier van de Amerikaanse kunstenaar. Daar is de hele serie Gazing Balls, tientallen reproducties van bekende schilderijen plús blauwe bal, door zijn assistenten gefabriceerd. Het kunstwerk dat in de Nieuwe Kerk werd geëxposeerd, was nog niet verkocht, dus de bruikleengever is Koons zelf. Diens verzekeraar wordt van de schade op de hoogte gebracht.