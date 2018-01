Hoe we een beetje mens blijven in de metropool

Het is lastig te voorspellen hoe er lokaal wordt gereageerd op de onderwerpen die de Duitse Wolf voor zijn camera haalt. Hij fotografeerde jarenlang forenzen in de metro van Tokio, die als gekooide dieren, achter bewasemd glas, leken te worden verdrukt. Maar wat voor veel mensen een scherpe weergave van de hel van het moderne leven leek, werd in Japan aanvankelijk schouderophalend onthaald. 'Nou en?', zei de uitgever van Wolf toen hij de eerste foto's uit de serie Tokyo Compression zag. Geen wonder, voor een man die al veertig jaar de metro naar zijn werk nam.



Wolf is een wereldburger die in Hongkong en Parijs woont. Het Fotomuseum Den Haag produceerde zijn eerste grote retrospectief, Life in Cities, dat in 2017 te zien was op het fotofestival in het Zuid-Franse Arles. Na jarenlang als fotojournalist in Azië te hebben gewerkt, onder meer voor het Duitse blad Stern, brak Wolf door in de internationale kunstwereld met Architecture of Density (Architectuur van dichtheid). In deze serie legde hij de megalomane woningbouw in Hongkong vast, de dichtstbevolkte stad in de wereld, in bijna abstracte beelden, die vooral in groot formaat print een verpletterende indruk maken.



Aansluitend richtte hij zich op de torens van Chicago (Transparent City), waar hij tussen de enorme glaswanden op zoek ging naar de sporen van individualiteit in de kathedralen van de moderne stad. Hij blaast details op, tot we een grofpixelig mannetje in hemdsmouwen ontdekken dat ergens tussen hemel en aarde een golfballetje slaat in zijn kantoor.