Hoe herken je een echte Rembrandt? Het Rijksmuseum zet zijn tekeningen opnieuw online

Wat zijn de belangrijkste aanvullingen sinds de vorige publicatie?

'De tekening van Willem Ruyter. Daar zit een aardig verhaal aan vast. In de 1995 zond een dame uit Duitsland ons een kopie van een tekening. Haar man had het werk gekregen van een Joodse familie, uit dankbaarheid dat hij hen net voor de oorlog naar Engeland had helpen vluchten. Toen ik haar telefonisch meldde dat ik de tekening graag in het echt zou bekijken, antwoordde ze: 'O, ik doe hem wel even op de post.' Een koerier heeft hem uiteindelijk opgehaald en tijdens het kijken dachten we al snel: dit is Willem Ruyter, de acteur en kroegbaas. We lieten het taxeren en deden een bod: twee ton. Die mevrouw viel zowat van haar stoel toen ze dat getal hoorde.'