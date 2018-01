Hoe Helena Basilova haar vaders muziek ontdekte

Je hebt er met bloed, zweet en tranen aan gewerkt, zei je.

'Het was een soort psychoanalyse om hiermee bezig te zijn. Door het spelen van zijn muziek dacht ik na over de relatie die ik had met mijn vader. Het was pijnlijk soms, via de muziek leerde ik over zijn verdriet en pijn. Het was alsof ik in zijn ziel aan het rondzweven was. Uiteindelijk was het niet alleen zwaar, maar vooral mooi. Een van de ontroerendste momenten was toen ik een werk vond 'voor mijn dochters tweede verjaardag' - voor mij dus. Een eenvoudige, prachtige melodie.'