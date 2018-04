Het zijn de handen die zowel kracht als lijden laten zien

Aan vermoedelijk het bekendste citaat in de sportgeschiedenis zit nog een staartje. Toen Muhammad Ali in 1974, voor zijn gevecht met George Foreman in Kinshasa, zijn toen al beroemde motto 'Float like a butterfly, sting like a bee' herhaalde, voegde hij er een tweede zin aan toe die rijmde, en hem met al zijn sierlijke opschepperij een ware voorvader van de hiphop maakte. Het hele citaat: 'Float like a butterfly, sting like a bee, the hands can't hit what the eyes can't see.