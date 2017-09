Het epicentrum van een nieuwe wereldrevolutie ligt op een industrieterrein in Haarlem

Hier? Is dit het epicentrum van een nieuwe wereldrevolutie? Met happenings en ontregelende projecten? Zoals de punkbeweging in Engeland in de jaren tachtig. Of eerder, de Situationisten, die zich in de jaren vijftig en zestig lieten gelden tijdens de studentenprotesten in Parijs. Met een explosieve cocktail van verruimd marxisme, kritiek op de consumptiemaatschappij en een hang naar beter menselijk contact.



Zullen die tijden herleven? En moet dat juist hier vandaan komen: kunstcentrum Nieuwe Vide, gelegen op een industrieterrein in Haarlem?