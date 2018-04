Haperende hersenen, echt nep en wie zijn wij eigenlijk?

Existentiële vraag wie zijn wij centraal in tentoonstelling 'Who we are again'

Even rondbellen langs een paar Facebookverlaters: hoe was het nu met ze? 'Lekker stil / Een beetje kaal / Geen verschil / Ben depressief'. Beetje zelfonderzoek, veel opluchting. En Instagram was leuker.



Who Are We Again? is de titel van een groepstentoonstelling van dertien kunstenaars in de Amsterdamse kunstenaarsociëteit Arti et Amicitiae. Die thematiek, natuurlijk al een tijd geleden voorbereid door samensteller Imke Ruigrok, landt lekker in de ophef rond sociale media. Ruigrok schuwt een beetje drama niet en verbindt een oeroud motief in de kunst, 'het mensbeeld', aan hedendaagse angst en twijfel. Wie zijn wij ook alweer, in deze wereld waar iedereen naar elkaar gluurt? Hoe zien we onszelf? Het is een peilloos diepe put, zo'n vraag, maar soit - wat een mooie werken zijn hier verzameld. Om te beginnen dat van Sander Breure en Witte van Hulzen, die sinds kort installaties met stakerige poppen maken (voorheen waren dat acteurs). Onlangs toonden ze die op de Rijksakademie als vluchtelingen wachtend voor een loket. Nu hebben ze dezelfde figuren - met een schuin oog op de drommen over het Rokin voor de deur van Arti - omgekat tot een groepje toeristen. Ze kregen een vliegtuigkussen in de nek, rolkoffer erachter en klaar was de homo universalis nieuwe stijl.