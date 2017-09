Graphic Matters roemt de impact van grafisch design over actuele publieke debatten

De gele kuif. De borstelige wenkbrauwen boven oranje wangen. Het is Donald Trump, afgebeeld op de cover van het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone. Geen twijfel mogelijk, zelfs als alleen deze details van zijn gelaat herkenbaar zijn. De rest van het hoofd is een wervelende tornado, die sporen van chaos en verwoesting achterlaat. Het bijschrift Trump, the destroyer is feitelijk overbodig. Dat is de kracht van grafisch ontwerp: een giftige column van duizend woorden is samengebald in één puntig beeld.