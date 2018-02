Gerrit Rietveld Academie annuleert Kirac-debat vanwege 'racistische en seksistische uitspraken'

Boycot

Stefan Ruitenbeek en Kate Sinha bespreken kunst en cultuur in hun filmpjes op het YouTube-kanaal Keeping It Real Art Critics. Ook organiseren ze debatten, symposia en publiceren ze opiniestukken. In een betoog op The Post Online sprak Sinha zich onlangs uit tegen de 'links-geëngageerde onverschilligheid' van het Stedelijk Museum Amsterdam. 'Het toppunt', schreef ze, 'was wel de tentoonstelling van Zanele Muholi, waarbij de bezoeker geacht werd geïnteresseerd te zijn in de luie spinsels van een verwende snol, alleen omdat ze uit Zuid Afrika komt, lesbisch en zwart is.'



Deze uitspraak was voor Jonathan Aldenberg, kunstenaar en oud-student aan de Rietveld Academie, reden om op Facebook op te roepen tot een boycot van het Kirac-evenement. Ook maakte hij zich druk over een Kirac-aflevering waarin Sinha een theorie over de #MeToo-discussie en Harvey Weinstein ontvouwt. Aantrekkingskracht en de dreiging van geweld zijn verbonden, zegt ze in de video. 'Ik denk dat er veel vrouwen van hun eigen begeerlijkheid genieten door die grens van bezoedeling op te zoeken.'