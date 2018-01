Gemeente Amsterdam moet omstreden video-installatie toch plaatsen van rechter

Vier jaar

Stadsdeel Zuid zag na al dat protest af van plaatsing van het kunstwerk. Schaap spande in 2016 een rechtszaak aan tegen de gemeente Amsterdam. De rechter bepaalde toentertijd dat de gemeente niet was verplicht het kunstwerk te plaatsen. Dat oordeel is dinsdag in hoger beroep verworpen. De gemeente Amsterdam is volgens het hof verplicht alsnog een locatie te zoeken voor het kunstwerk.



Schaap laat weten blij te zijn met de uitspraak. 'Deze zaak sleept zich nu al vier jaar voort; het is heel fijn nu steun te krijgen van het hof.' Ondanks alle protesten en vertragingen is Schaap nog niet moe van het kunstwerk: 'Het werk is al gemaakt en heeft al die tijd in een depot gestaan, dat is zonde. Het is een mooi en relevant werk dat gewoon te zien moet zijn.'