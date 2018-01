Fraaie en hoognodige introductie in Zuid-Afrika na de Apartheid

Tell Freedom sluit mooi aan op de grote Goede Hoop-tentoonstelling in het Amsterdamse Rijksmuseum, vorig jaar, over de relatie tussen Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600. Alsof in het Rijksmuseum een basis werd gelegd om de kunst in Amersfoort beter te kunnen begrijpen. Omdat op een of andere manier de geschiedenis van het land, vol geweld en onrecht, natuurlijk doorwerkt. Ook in de kunst, ook al zijn de kunstenaars die in Amersfoort acte de présence geven grotendeels opgegroeid ná de afschaffing van de Apartheid, in 1990.



Voor de tentoonstelling heeft Kade samenwerking gezocht met initiatieven als CBK Zuidoost en de Thami Mnyele Foundation in Amsterdam, terwijl kunstenaarsverblijf Het Vijfde Seizoen de kunstenaars onderdak aanbood om werk te kunnen maken.



Natuurlijk, een sluitend beeld van de Zuid-Afrikaanse kunst en cultuur zal je niet krijgen met deze expositie. Volledigheid kan nooit een uitgangspunt zijn, daarvoor is het land te groot, de maatschappij te complex, zijn de verschillen te groot - een fraaie en hoognodige introductie is het wel.



Tell Freedom. 15 South African artists, 27/1 t/m 6/5, Kunsthal Kade, Amersfoort.