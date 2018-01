Fotomuseum ontvangt veel werk van Peter Mertens, een van de beste Nederlandse straatfotografen

Kritische blik

Martens, geboren Rotterdammer, had een scherp oog voor de verschoppelingen in de samenleving. Bedelaars in Calcutta, verminkte of mismaakte zwervers in Kenia, slachtoffers van geweld in New York: ze figureren veelvuldig in zijn werk. Zonder hun lijden te verdoezelen, maar met een heldere stellingname voor de zwakken in de samenleving bracht hij de wereld in beeld. Met evenveel gedrevenheid legde hij het handelen vast van machthebbers, al dan niet in uniform. Politie en leger konden rekenen op zijn kritische blik - kind van zijn tijd - die ook in zijn fotografie nadrukkelijk zijn weerslag vond.



Het Nederlands Fotomuseum vergelijkt Martens' werk met dat van onder meer de (hondsbrutale) straatfotograaf Weegee (1899-1969), die sociale betrokkenheid eveneens koppelde aan nietsontziende beelden. Ook ziet het museum parallellen met Lewis Hine, die in het New York van de vroege 20ste eeuw de bittere armoede van immigranten en arbeiders vastlegde en de dakloze kinderen die met krantenverkoop of andere minimaal betaalde arbeid in hun dagelijks levensonderhoud moesten voorzien.