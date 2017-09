Filmen in oorlogsland: de nieuwe generatie Syrische filmmakers in EYE

Ook in oorlogstijd, als in de buurt voortdurend bommen en raketten inslaan en de ramen trillen door de ratelende machinegeweren om de hoek, gaat het leven door. Dat is een even verontrustende als merkwaardig geruststellende conclusie na het zien van vijf Syrische documentaires die het EYE Filmmuseum in Amsterdam aanstaande vrijdag tot en met zondag vertoont.



Onder de vlag Syrian New Waves wordt het werk van een aantal Syrische documentairemakers bij elkaar gezet die zich subtiel verzetten tegen de gruwelen die via de journaals en massaal gedeelde Facebookfilmpjes de beeldvorming van hun land de afgelopen jaren zijn gaan bepalen.